Президент Азербайджана выразил соболезнования пакистанскому коллеге

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечалены террористическими актами, совершенными в последние дни в Вашей стране.

Возмущены этими беспощадными деяниями, считаем важной совместную, решительную и последовательную борьбу со всеми проявлениями терроризма.

Разделяя Вашу скорбь в эти тяжелые дни, от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубоким прискорбием выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю исцеления раненым и пострадавшим".