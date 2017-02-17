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    Президент Азербайджана выразил соболезнования пакистанскому коллеге

    Глубоко опечалены террористическими актами, совершенными в последние дни в Вашей стране

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Глубоко опечалены террористическими актами, совершенными в последние дни в Вашей стране.

    Возмущены этими беспощадными деяниями, считаем важной совместную, решительную и последовательную борьбу со всеми проявлениями терроризма.

    Разделяя Вашу скорбь в эти тяжелые дни, от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубоким прискорбием выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю исцеления раненым и пострадавшим".

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