Президент Азербайджана выразил соболезнования пакистанскому коллеге

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
Глубоко опечалены террористическими актами, совершенными в последние дни в Вашей стране.
Возмущены этими беспощадными деяниями, считаем важной совместную, решительную и последовательную борьбу со всеми проявлениями терроризма.
Разделяя Вашу скорбь в эти тяжелые дни, от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубоким прискорбием выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю исцеления раненым и пострадавшим".
News DepartmentАвтор новости
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