Президент Азербайджана выразил соболезнования казахстанскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с гибелью граждан в Карагандинской области.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с гибелью граждан в Карагандинской области.

Как сообщает Report, в письме главы государства говорится:

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Крайне опечалены известием о гибели большого числа людей в результате пожара, произошедшего на шахте в Карагандинской области Казахстана.

Разделяя Ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Казахстана, желаю выздоровления раненым.

Аллах рехмет элясин!".