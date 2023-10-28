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Президент Азербайджана выразил соболезнования казахстанскому коллеге

Президент Азербайджана выразил соболезнования казахстанскому коллеге Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с гибелью граждан в Карагандинской области. 
Внешняя политика
28 октября 2023 г. 13:39
Президент Азербайджана выразил соболезнования казахстанскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с гибелью граждан в Карагандинской области.

Как сообщает Report, в письме главы государства говорится:

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Крайне опечалены известием о гибели большого числа людей в результате пожара, произошедшего на шахте в Карагандинской области Казахстана.

Разделяя Ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Казахстана, желаю выздоровления раненым.

Аллах рехмет элясин!".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev offers condolence to his Kazakh counterpart
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Qazaxıstan Prezidentinə başsağlığı verib

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