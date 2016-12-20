Президент Азербайджана выразил соболезнования канцлеру Германии

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил федеральному канцлеру Федеративной Республики Германии Ангеле Меркель письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемая госпожа федеральный канцлер,

Глубоко потрясены известием о погибших и пострадавших в результате совершенного в Берлине кровавого террористического акта.

Мы крайне возмущены этим чудовищным происшествием, решительно осуждаем жестокое деяние, направленное против мирных граждан, считаем важным приложение совместных усилий в борьбе с терроризмом.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Германии, желаю исцеления раненым и пострадавшим".