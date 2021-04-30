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Президент Азербайджана выразил соболезнования израильскому коллеге

Президент Азербайджана выразил соболезнования израильскому коллеге "Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей во время религиозной церемонии на горе Мерон"
Внешняя политика
30 апреля 2021 г. 17:17
Президент Азербайджана выразил соболезнования израильскому коллеге
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Государства Израиль Реувену Ривлину письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей во время религиозной церемонии на горе Мерон.

В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Израиля, желаю выздоровления пострадавшим".

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Версия на английском языке Azerbaijani President expresses condolences to his Israeli counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti israilli həmkarına başsağlığı verib

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