Президент Азербайджана выразил соболезнования израильскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Государства Израиль Реувену Ривлину письмо с соболезнованиями.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей во время религиозной церемонии на горе Мерон.
В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Израиля, желаю выздоровления пострадавшим".