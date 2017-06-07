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    Президент Азербайджана выразил соболезнования иранскому коллеге

    Глубоко опечалены и возмущены известием о гибели и ранении людей в результате совершенных в Тегеране террористических актов

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани.

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый господин президент.

    Глубоко опечалены и возмущены известием о гибели и ранении людей в результате совершенных в Тегеране террористических актов.

    Это кровавое событие еще раз подтверждает, что терроризм стал чудовищным злом для всего мира, что важно совместными усилиями вести последовательную борьбу со всеми его проявлениями.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному и братскому народу Ирана, желаю исцеления раненым и пострадавшим".

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