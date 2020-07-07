Президент Азербайджана выразил соболезнования императору Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Императору Японии Нарухито

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Императору Японии Нарухито.

Как сообщает Report, в послании главы государства отмечается, что он "глубоко опечален сообщением о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате стихийного бедствия, произошедшего на юге Японии".

"В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым", - говорится в послании.