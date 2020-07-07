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Президент Азербайджана выразил соболезнования императору Японии

Президент Азербайджана выразил соболезнования императору Японии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Императору Японии  Нарухито
Внешняя политика
7 июля 2020 г. 16:59
Президент Азербайджана выразил соболезнования императору Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Императору Японии  Нарухито.

Как сообщает Report, в послании главы государства отмечается, что он "глубоко опечален сообщением о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате стихийного бедствия, произошедшего на юге Японии".

"В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым", - говорится в послании. 

 

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Yaponiyanın İmperatoruna başsağlığı verib

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