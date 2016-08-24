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    Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии

    Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле.

    Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате произошедшего в Вашей стране землетрясения.

    В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Италии, желаю исцеления раненым и пострадавшим, скорейшего устранения последствий стихийного бедствия".

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