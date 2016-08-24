Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате произошедшего в Вашей стране землетрясения.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Италии, желаю исцеления раненым и пострадавшим, скорейшего устранения последствий стихийного бедствия".