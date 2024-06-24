О нас

Президент Азербайджана выразил соболезнования главе Дагестана

Президент Азербайджана выразил соболезнования главе Дагестана Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями главе Республики Дагестан Российской Федерации Сергею Меликову.
Внешняя политика
24 июня 2024 г. 10:56
Президент Азербайджана выразил соболезнования главе Дагестана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями главе Республики Дагестан Российской Федерации Сергею Меликову.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Сергей Алимович,

С чувством глубокой скорби воспринял известие о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы.

Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi