Президент Азербайджана выразил соболезнования Георгию Маргвелашвили

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Крайне опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате пожара, произошедшего в гостинице города Батуми.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю исцеления раненым".