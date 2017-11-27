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    Президент Азербайджана выразил соболезнования Георгию Маргвелашвили

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Крайне опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате пожара, произошедшего в гостинице города Батуми.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю исцеления раненым".

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