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Президент Азербайджана выразил соболезнования бразильскому коллеге

Президент Азербайджана выразил соболезнования бразильскому коллеге Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.
Внешняя политика
12 августа 2024 г. 15:09
Президент Азербайджана выразил соболезнования бразильскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу.

В эти тяжелые моменты разделяю Вашу скорбь, в связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Бразилии".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev offers condolences to Brazilian counterpart over plane crash
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri brazilyalı həmkarına təyyarə qəzasına görə başsağlığı verib

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