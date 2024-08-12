Президент Азербайджана выразил соболезнования бразильскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу.

В эти тяжелые моменты разделяю Вашу скорбь, в связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Бразилии".