 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Президент Азербайджана выразил соболезнования эквадорскому коллеге

    Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Вашей стране сильного землетрясения

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Республики Эквадор Рафаэлю Корреа Дельгадо.

    Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

    "Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Вашей стране сильного землетрясения.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Эквадора, желаю исцеления пострадавшим и скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi