​Президент Азербайджана выразил соболезнования эквадорскому коллеге

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Республики Эквадор Рафаэлю Корреа Дельгадо.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Вашей стране сильного землетрясения.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Эквадора, желаю исцеления пострадавшим и скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия".