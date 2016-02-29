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    Президент Азербайджана выразил соболезнования Владимиру Путину

    Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрывов на шахте Северная в Воркуте

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину. 

    Как сообщает Report, в послании говорится:

    "Уважаемый Владимир Владимирович,

    Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрывов на шахте "Северная" в Воркуте.

    От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

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