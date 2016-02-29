Президент Азербайджана выразил соболезнования Владимиру Путину

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину.
Как сообщает Report, в послании говорится:
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрывов на шахте "Северная" в Воркуте.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".
News DepartmentАвтор новости
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