Президент Азербайджана выразил соболезнование в связи с кончиной Збигнева Бзежинского

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил птсмо супруге Збигнева Бжезинского Эмилии Бегеш в связи с его кончинлой.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа Бенеш,

Известие о кончине Вашего супруга – видного государственного и общественно-политического деятеля Збигнева Бжезинского глубоко опечалило нас.

Своей многолетней постоянной и плодотворной деятельностью, богатым опытом и высоким профессионализмом Збигнев Бжезинский снискал высокий авторитет на международной арене. Глубокими стратегическими исследованиями, всесторонним политическим анализом он внес важный вклад в утверждение мира, безопасности и стабильности на планете, устранение конфликтов и очагов напряженности, предупреждение глобальных угроз.

Збигнев Бжезинский был другом Азербайджана. В Азербайджане к нему всегда относились с большой симпатией. Збигневу Бжезинскому принадлежат неоценимые заслуги в развитии отношений, укреплении дружественных связей между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами после обретения нашей страной независимости.

Мы высоко ценим в нашей семье его теплые дружеские отношения с моим отцом – Президентом Гейдаром Алиевым, вспоминаем это с самыми добрыми впечатлениями.

В эти тяжелые минуты мы разделяем Ваше горе, вместе с Мехрибан-ханум выражаем Вам и всем членам Вашей семьи глубокое соболезнование".