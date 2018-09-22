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    Президент Азербайджана выразил соболезнование Генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама Нгуену Фу Чонгу.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин генеральный секретарь,

    Крайне огорчен известием о кончине Президента Социалистической Республики Вьетнам, видного государственного деятеля Чан Дай Куанга.

    Чан Дай Куанг внес важный вклад в развитие азербайджано-вьетнамских отношений, еще большее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.

    В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семье и близким покойного, всему народу Вьетнама".

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