Президент Азербайджана выразил соболезнование Генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама Нгуену Фу Чонгу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин генеральный секретарь,

Крайне огорчен известием о кончине Президента Социалистической Республики Вьетнам, видного государственного деятеля Чан Дай Куанга.

Чан Дай Куанг внес важный вклад в развитие азербайджано-вьетнамских отношений, еще большее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семье и близким покойного, всему народу Вьетнама".