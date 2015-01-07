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    ​Президент Азербайджана выразил соболезнование Франсуа Олланду

    Мы крайне возмущены этим чудовищным событием, всячески поддерживаем решительную борьбу со всеми проявлениями терроризма

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Французской Республики Франсуа Олланду. Как сообщает Report, в соболезновании отмечается:

    "Уважаемый господин президент,

    Мы потрясены известием о гибели и ранении людей в результате совершенного в Париже беспощадного террористического акта.

    Мы крайне возмущены этим чудовищным событием, всячески поддерживаем решительную борьбу со всеми проявлениями терроризма.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Франции, желаю скорейшего выздоровления раненым".

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