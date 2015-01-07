​Президент Азербайджана выразил соболезнование Франсуа Олланду

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Французской Республики Франсуа Олланду. Как сообщает Report, в соболезновании отмечается:

"Уважаемый господин президент,

Мы потрясены известием о гибели и ранении людей в результате совершенного в Париже беспощадного террористического акта.

Мы крайне возмущены этим чудовищным событием, всячески поддерживаем решительную борьбу со всеми проявлениями терроризма.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Франции, желаю скорейшего выздоровления раненым".