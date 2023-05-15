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Президент Азербайджана выразил признательность председателю Сената Олий Мажлиса Узбекистана за уважение к памяти великого лидера

Президент Азербайджана выразил признательность председателю Сената Олий Мажлиса Узбекистана за уважение к памяти великого лидера Общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял большое внимание связям с дружественным и братским Узбекистаном и узбекским народом. Эта политика и сегодня продолжается во всех направлениях.
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 20:04
Президент Азербайджана выразил признательность председателю Сената Олий Мажлиса Узбекистана за уважение к памяти великого лидера

Общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял большое внимание связям с дружественным и братским Узбекистаном и узбекским народом. Эта политика и сегодня продолжается во всех направлениях.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилю Нарбаеву.

Высоко оценив участие делегации во главе с Танзилей Нарбаевой в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, глава государства выразил признательность за уважение к памяти великого лидера. Глава государства отметил, что открытие в ходе его визита в Узбекистан вместе с президентом Шавкатом Мирзиёевым памятника великому лидеру и парка, носящего его имя, также является свидетельством этого уважения.

Отметив, что дружеские отношения с главой государства Узбекистана служат расширению двусторонних связей, президент Ильхам Алиев подчеркнул значение взаимных визитов в этом деле.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ümummilli Lider dost və qardaş Özbəkistanla əlaqələrə böyük diqqət yetirib"

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