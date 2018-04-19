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    Президент Азербайджана выразил Джорджу Бушу соболезнования

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил 41-му президенту Соединенных Штатов Aмерики Джорджу Герберту Уокеру Бушу письмо с соболезнованием.

    Как сообщает Report,в тексте письма говорится:

    "Ваше превосходительство,

    Глубоко опечален известием о кончине Вашей супруги госпожи Барбары Буш.

    B эти тяжелые минуты разделяю Ваше горе, выражаю Вам и всем членам Вашей семьи глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой".

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