Президент Азербайджана встретится с президентом Турции

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится в резиденции Мабейн в Стамбуле с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт президента Турции.

В сообщении говорится, что встреча между главами государств начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Отметим, что 14-15 апреля в Стамбуле пройдет 13-й саммит Организации исламского сотрудничества.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев был приглашен на саммит Реджепом Тайипом Эрдоганом во время визита в Турцию 15 марта.