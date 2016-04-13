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    Президент Азербайджана встретится с президентом Турции

    14-15 апреля в Стамбуле пройдет 13-й саммит Организации исламского сотрудничества

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится в резиденции Мабейн в Стамбуле с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт президента Турции.

    В сообщении говорится, что встреча между главами государств начнется в 18:00 по бакинскому времени.

    Отметим, что 14-15 апреля в Стамбуле пройдет 13-й саммит Организации исламского сотрудничества.

    Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев был приглашен на саммит Реджепом Тайипом Эрдоганом во время визита в Турцию 15 марта. 

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