Президент Азербайджана встретился в Джидде с президентом группы Исламского банка развития

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 апреля в Джидде встретился с президентом группы Исламского банка развития (ИБР) Ахмедом Мухаммедом Али. Как сообщает Report, в ходе встречи было выражено удовлетворение сотрудничеством на высоком уровне между Азербайджаном и Исламским банком развития.

Отмечено, что за последние 10 лет между банком и Азербайджаном налажено взаимовыгодное сотрудничество, реализованы успешные проекты, а идущие в Азербайджане стремительные процессы развития дали толчок расширению связей. Подчеркнуто, что Азербайджан и Исламский банк развития сотрудничают в нефтегазовой сфере, сфере водоснабжения, дорожного строительства, реализации проектов по развитию инфраструктуры, в сфере сельского хозяйства и промышленности, вложения инвестиций.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по привлечению новых партнеров к двустороннему сотрудничеству.