Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 января встретился в Давосе с генеральным директором компании OliverWyman Group Ником Стадером.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 20 января встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании Oliver Wyman Group Ником Штудером.

Как сообщает Report , Ник Штудер коснулся возможных направлений сотрудничества компании Oliver Wyman Group, как международной компании по вопросам стратегического управления, с различными структурами в нашей стране, отметил, что они проявляют интерес к развитию процесса экономической трансформации, различных направлений финансового рынка в Азербайджане, проектам, реализуемым в энергетическом секторе, в том числе в области традиционной и зеленой энергетики, экспорту сельскохозяйственной продукции, локализации стоимостной цепочки с охватом новых торговых возможностей в регионе. Он высоко оценил успехи, достигнутые Азербайджаном.

Поддержав интерес компании к Азербайджану, глава государства коснулся вопросов налаживания сотрудничества между соответствующими структурами нашей страны и компанией Oliver Wyman Group.