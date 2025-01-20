О нас

Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group

Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 января встретился в Давосе с генеральным директором компании OliverWyman Group Ником Стадером.
Внешняя политика
20 января 2025 г. 21:59
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 20 января встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании Oliver Wyman Group Ником Штудером.

Как сообщает Report, Ник Штудер коснулся возможных направлений сотрудничества компании Oliver Wyman Group, как международной компании по вопросам стратегического управления, с различными структурами в нашей стране, отметил, что они проявляют интерес к развитию процесса экономической трансформации, различных направлений финансового рынка в Азербайджане, проектам, реализуемым в энергетическом секторе, в том числе в области традиционной и зеленой энергетики, экспорту сельскохозяйственной продукции, локализации стоимостной цепочки с охватом новых торговых возможностей в регионе. Он высоко оценил успехи, достигнутые Азербайджаном.

Поддержав интерес компании к Азербайджану, глава государства коснулся вопросов налаживания сотрудничества между соответствующими структурами нашей страны и компанией Oliver Wyman Group.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Davosda “OliverWyman Group” şirkətinin Baş icraçı direktoru ilə görüşüb

Экслюзивные новости

Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi