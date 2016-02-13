Президент Азербайджана встретился с заместителем секретаря обороны США по разведке

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ 12 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с заместителем секретаря обороны США по разведке Марселем Леттре. Как сообщает Report, на встрече было отмечено успешное развитие двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США.

Было подчеркнуто, что в ряде сфер наши отношения находятся на уровне партнерства. Отмечено, что есть хорошие перспективы с точки зрения сотрудничества в области борьбы с терроризмом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.