 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана встретился с заместителем секретаря обороны США по разведке

    На встрече отмечено успешное развитие двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ 12 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с заместителем секретаря обороны США по разведке Марселем Леттре. Как сообщает Report, на встрече было отмечено успешное развитие двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США. 

    Было подчеркнуто, что в ряде сфер наши отношения находятся на уровне партнерства. Отмечено, что есть хорошие перспективы с точки зрения сотрудничества в области борьбы с терроризмом.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi