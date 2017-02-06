Президент Азербайджана встретился с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза - ДОПОЛНЕНО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ 6 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

На встрече было отмечено, что между Азербайджаном и Европейским Союзом осуществляется плодотворное сотрудничество в различных сферах, в том числе в области энергетики, безопасности, окружающей среды, транспорта и других направлениях, наши связи находятся на высоком уровне. Было подчеркнуто, что нынешний визит главы нашего государства внесет вклад в дальнейшее расширение связей.

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович отметил, что визит Президента Азербайджана и связи с Европейским Союзом будут иметь большое значение в деле подготовки, подписания и претворения в жизнь нового соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом.

В ходе беседы было выражено удовлетворение сотрудничеством Азербайджана со структурами Европейского Союза, отмечено, что проводится работа, связанная с проектом «Южный газовый коридор».

Президент Ильхам Алиев проинформировал о дальнейшей модернизации энергетической инфраструктуры в Азербайджане, производстве возобновляемой энергии, подчеркнул целесообразность сотрудничества с Европейским Союзом в этой области.

На встрече говорилось о сотрудничество в банковском секторе, был отмечен высокий уровень этого сотрудничества. Подчеркивалось плодотворное сотрудничество Азербайджана с Европейским банком реконструкции и развития, а также Всемирным банком, состоялся обмен мнениями по другим вопросам.