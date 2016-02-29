Президент Азербайджана встретился с верховным представителем ЕС

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ 29 февраля состоялась встреча между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини в расширенном составе.

Как сообщает Report, глава государства отметил, что визит Федерики Могерини в нашу страну является хорошей возможностью для рассмотрения важных вопросов сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Федерику Могерини за участие в церемонии закрытия проведенного в Баку второго заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора". Подчеркнув, что в настоящее время сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом находится в важной стадии, глава государства отметил значение определения дальнейших планов двустороннего сотрудничества.

Констатировав взаимный интерес к расширению связей, повышению уровня партнерства, президент Ильхам Алиев подчеркнул также хорошее взаимопонимание в этом контексте.

Отметив значение прошлогоднего визита президента Совета Европейского Союза Дональда Туска в нашу страну, глава государства подчеркнул также важность обсуждений, проведенных недавно в Мюнхене с комиссаром Европейской комиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханессом Ханом в связи с дальнейшими планами нашего сотрудничества.

Глава государства выразил надежду на разработку формата сотрудничества для налаживания между Азербайджаном и Европейским Союзом долгосрочных эффективных партнерских связей, охватывающих различные сферы.

Коснувшись выступления Федерики Могерини на заседании Консультативного совета "Южного газового коридора", президент Ильхам Алиев сказал, что урегулирование конфликтов, политические реформы, экономическое сотрудничество, энергетическая безопасность, в частности, финансовая безопасность в регионе, и другие вопросы представляют важное значение.

Выразив признательность за прекрасную организацию заседания Консультативного совета "Южного газового коридора", верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини расценила это как хороший показатель сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Подчеркнув, что сотрудничество между представляемой ею структурой и Азербайджаном будет продолжаться в новых рамках, она сказала, что для этого имеется прочная база. Отметив, что наша страна расположена в сложном регионе, гостья подчеркнула важность достижения стратегического уровня партнерства между Европейским Союзом и Азербайджаном, отвечающего интересам обеих сторон.

На встрече состоялось широкое обсуждение нынешнего состояния и перспектив переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, был проведен обмен мнениями по ряду других вопросов, связанных с сотрудничеством.

Затем встреча продолжилась в формате один на один.