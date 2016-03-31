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    Президент Азербайджана встретился с рядом конгрессменов США

    На встрече говорилось об успешном развитии отношений между Азербайджаном и США

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ 30 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с рядом конгрессменов Соединенных Штатов Америки.

    Как сообщает Report, на встрече говорилось об успешном развитии отношений между Азербайджаном и США, было отмечено, что связи во многих областях, в частности, в политической, экономической, энергетической, оборонной сферах, в области безопасности, находятся на очень хорошем уровне. Подчеркивалось, что члены Конгресса США могут внести вклад в развитие этих связей.

    Президент Ильхам Алиев рассказал об успешном развитии Азербайджана в последние годы.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о проекте "Южный газовый коридор".

    Затем глава государства ответил на вопросы конгрессменов.

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