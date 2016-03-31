Президент Азербайджана встретился с руководством еврейских организаций в США

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ 30 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с руководством Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC), Национальной коалиции поддержки евреев Евразии и Конференции президентов основных американских еврейских организаций (CPMAJO).

Как сообщает Report, во время беседы было отмечено, что такие встречи стали уже традиционными и создают хорошую возможность для взаимного обмена мнениями. Было подчеркнуто, что эти встречи служат укреплению будущего сотрудничества.

Руководители действующих в США еврейских организаций отметили постепенное возрастание успехов нашей страны, подчеркнули, что стали свидетелями этого во время визитов в Азербайджан, сказали, что красота Баку произвела на них большое впечатление. Они подчеркнули, что такие встречи также вносят вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и США, Азербайджаном и Израилем. Было отмечено, что азербайджано-американские связи находятся на высоком уровне, и еврейские организации вносят вклад в этот процесс.

На встрече была выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в будущем.