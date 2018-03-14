Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Турции - ДОПОЛНЕНО

14 марта, 2018 14:08

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ 14 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом. Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Бинали Йылдырыма. Была сделана фотография на память. Затем состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом. После встречи президент Ильхам Алиев и премьер-министр Бинали Йылдырым пообедали вместе.