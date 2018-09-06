Президент Азербайджана встретился с председателем парламента Хорватии

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ 6 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем парламента Республики Хорватия Горданом Яндроковичем.

Как передает Report, председатель парламента Гордан Яндрокович встретил Президента Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель парламента Хорватии Гордан Яндрокович сделали совместное фото.

На встрече было отмечено, что официальный визит Президента Азербайджана в Хорватию прошел успешно, в рамках визита состоялись плодотворные обсуждения. Было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Хорватией развиваются связи стратегического партнерства, осуществляется успешное сотрудничество в области политики, экономики, энергетики и др. Была отмечена важность роста товарооборота. Особо подчеркнута роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы, значение Южного газового коридора. Констатировалась особая роль взаимных визитов высокого уровня в расширении наших связей.

Была отмечена важность участия Азербайджана в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, говорилось об успешном сотрудничестве нашей страны с Европейским Союзом. Было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Хорватией имеются хорошие возможности для сотрудничества в сфере транспорта, фармацевтики, туризма.

В ходе беседы была отмечена важность расширения межпарламентских связей, подчеркнуто, что группы дружбы могут внести важный вклад в это дело, состоялся также обмен мнениями по другим, представляющим интерес, вопросам.