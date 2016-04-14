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    Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Турции

    Давутоглу: Во всех случаях Турция находится рядом с Азербайджаном

    Давутоглу: "Во всех случаях Турция находится рядом с Азербайджаном"

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В рамках проходящего в Стамбуле 13-го Саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу.

    Как сообщает Report, информацию распространили турецкие СМИ.

    Сообщается, что на встрече Ильхам Алиев сказал, что большое количество участников саммита говорит о высоком месте и влиятельности Турции в мире.

    А.Давутоглу также выразил президенту Азербайджана соболезнования в связи с гибелью военнослужащих, ставших в последние дни шехидами на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе: "Во всех случаях Турция находится рядом с Азербайджаном".

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил Турции признательность за поддержку. 

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