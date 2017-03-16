Президент Азербайджана встретился с главой Монтенегро

16 марта, 2017 17:25

© Azertag.az Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 16 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Монтенегро Филипом Вуяновичем. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.