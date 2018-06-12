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    Президент Азербайджана встретился с главным исполнительным директором BP в Эскишехире

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня встретился с главным исполнительным директором BP Робертом Дадли в турецком городе Эскишехир.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

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