Президент Азербайджана встретился с главным исполнительным директором BP в Эскишехире

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня встретился с главным исполнительным директором BP Робертом Дадли в турецком городе Эскишехир.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.