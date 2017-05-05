Президент Азербайджана встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации

© President.az

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ 5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Талебом Рифаи.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено значение IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, подчеркнуто, что проведение таких важных мероприятий служит делу дальнейшего сближения друг с другом народов и стран.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Всемирной туристской организацией. Было отмечено, что Азербайджан успешно пользуется рекомендациями Всемирной туристской организации по развитию туризма, эта сфера в нашей стране стремительно развивается. Были также обсуждены предложения по открытию новых туристических маршрутов, упрощению визового режима, организации в будущем посредством Азербайджана специальных транзитных рейсов.

Глава государства подчеркнул, что в последние годы туризм в нашей стране стремительно развивается, в этой сфере имеются большие возможности. Отметив, что созданы все условия для того, чтобы туристы могли комфортно посещать нашу страну, президент Ильхам Алиев сообщил, что за последние четыре месяца темпы роста составили 26 процентов. Президент Азербайджана отметил, что увеличение потока туристов в нашу страну вносит важный вклад в развитие ряда сфер.