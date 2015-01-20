​Президент Азербайджана встретился с Федеральным канцлером Германии по иностранным делам

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ 20 января в Берлине состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как передает Report, министр Франк-Вальтер Штайнмайер вспомнил о продуктивных встречах, проведенных в ходе его последнего визита в Азербайджан, он отметил, что этот визит был плодотворным.

Во время беседы состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией, а также об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте.