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    ​Президент Азербайджана встретился с Федеральным канцлером Германии по иностранным делам

    Во время беседы состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах двусторонних отношений

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ 20 января в Берлине состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Как передает Report, министр Франк-Вальтер Штайнмайер вспомнил о продуктивных встречах, проведенных в ходе его последнего визита в Азербайджан, он отметил, что этот визит был плодотворным.

    Во время беседы состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией, а также об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте.

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