Президент Азербайджана: Все использованное Арменией против нас оружие было предоставлено ей бесплатно

Во время последней антитеррористической операции были уничтожены и взяты в качестве трофеев военные боеприпасы, тяжелое вооружение и бронетехника стоимостью около 1 млрд долларов. В ходе Второй Карабахской войны были уничтожены и взяты в качестве трофеев

Во время последней антитеррористической операции были уничтожены и взяты в качестве трофеев военные боеприпасы, тяжелое вооружение и бронетехника стоимостью около 1 млрд долларов. В ходе Второй Карабахской войны были уничтожены и взяты в качестве трофеев вооружения и боеприпасы на сумму около 5 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, выступая на открытии XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира" 14 марта.

"Возникает вопрос: "Откуда у Армении столько денег?". Конечно, ясно, что все использованное ими против нас оружие было предоставлено бесплатно", - отметил глава государства.