О нас

Президент Азербайджана: Все использованное Арменией против нас оружие было предоставлено ей бесплатно

Президент Азербайджана: Все использованное Арменией против нас оружие было предоставлено ей бесплатно Во время последней антитеррористической операции были уничтожены и взяты в качестве трофеев военные боеприпасы, тяжелое вооружение и бронетехника стоимостью около 1 млрд долларов. В ходе Второй Карабахской войны были уничтожены и взяты в качестве трофеев
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 13:00
Президент Азербайджана: Все использованное Арменией против нас оружие было предоставлено ей бесплатно

Во время последней антитеррористической операции были уничтожены и взяты в качестве трофеев военные боеприпасы, тяжелое вооружение и бронетехника стоимостью около 1 млрд долларов. В ходе Второй Карабахской войны были уничтожены и взяты в качестве трофеев вооружения и боеприпасы на сумму около 5 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, выступая на открытии XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира" 14 марта.

"Возникает вопрос: "Откуда у Армении столько денег?". Конечно, ясно, что все использованное ими против нас оружие было предоставлено бесплатно", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President of Azerbaijan: It's clear that all the weapons Armenia used against us were given to them free of charge
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: Ermənistanın bizə qarşı istifadə etdiyi bütün silahlar onlara pulsuz verilmişdi

Другие новости из категории

Ильхам Алиев: Франция пытается наказать Азербайджан за восстановление территориальной целостности
Ильхам Алиев: Франция пытается наказать Азербайджан за восстановление территориальной целостности
14 марта 2024 г. 14:01
Хикмет Гаджиев: ПАСЕ поощряет исламофобию
Хикмет Гаджиев: ПАСЕ поощряет исламофобию
14 марта 2024 г. 13:57
Паласио: Бакинский форум - важная платформа для глобального взаимодействия
Паласио: Бакинский форум - важная платформа для глобального взаимодействия
14 марта 2024 г. 13:53
Экс-президент Сербии: Необходимо сосредоточиться на поиске решений по предотвращению конфликтов в мире
Экс-президент Сербии: Необходимо сосредоточиться на поиске решений по предотвращению конфликтов в мире
14 марта 2024 г. 13:40
Президент Азербайджана: Сейчас, когда вопрос Карабаха закрыт, мы очень близки к миру
Президент Азербайджана: Сейчас, когда вопрос Карабаха закрыт, мы очень близки к миру
14 марта 2024 г. 13:36
Хикмет Гаджиев: Азербайджан прилагает все усилия для установления мира в регионе
Хикмет Гаджиев: Азербайджан прилагает все усилия для установления мира в регионе
14 марта 2024 г. 13:32
Спецпредставитель правительства Китая: Для восстановления разрозненного мира нужны совместные усилия
Спецпредставитель правительства Китая: Для восстановления разрозненного мира нужны совместные усилия
14 марта 2024 г. 13:28
Президент Ильхам Алиев проинформировал участников Бакинского форума о предвзятой позиции Франции в отношении Азербайджана
Президент Ильхам Алиев проинформировал участников Бакинского форума о предвзятой позиции Франции в отношении Азербайджана
14 марта 2024 г. 13:27
Керри Кеннеди: Глобальный Бакинский форум это возможность обсудить глобальные вызовы
Керри Кеннеди: Глобальный Бакинский форум это возможность обсудить глобальные вызовы
14 марта 2024 г. 13:04
XI Глобальный Бакинский форум продолжается панельными заседаниями
ФотоXI Глобальный Бакинский форум продолжается панельными заседаниями
14 марта 2024 г. 13:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi