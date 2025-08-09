Президент Азербайджана: Время перевернуть темную страницу истории с Арменией

О нас

Внешняя политика
9 августа 2025 г. 00:19
Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что народы Азербайджана и Армении смогут перевернуть темную страницу истории и жить в мире.

Как сообщает Report, об этом он заявил в Вашингтоне, выступая на встрече с лидерами США и Армении.

"Президент Трамп (Дональд Трамп - ред.) принес мир на Южный Кавказ, и мы благодарны ему за это. Я уверен, что Армения и Азербайджан найдут в себе мужество и ответственность примириться, и народы тоже примирятся. Мы перевернем страницу противостояния, конфронтации и кровопролития и обеспечим светлое и безопасное будущее нашим детям. Поэтому я очень рад, потому что мы сегодня пишем новую великую историю. Еще раз, господин президент, благодарю вас за все, что вы делаете для нас, для нашего региона и для всего мира", - сказал президент Азербайджана.

Версия на английском языке President of Azerbaijan: Time to turn dark page of history with Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Ermənistanla tarixin qaranlıq səhifəsini çevirməyin vaxtıdır

