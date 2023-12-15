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Президент Азербайджана: Восстановление суверенитета на территории нашей страны еще больше повысило уважение к нам

Президент Азербайджана: Восстановление суверенитета на территории нашей страны еще больше повысило уважение к нам Наша независимая политика, наша принципиальная позиция, наша приверженность и верность международному праву, и в то же время восстановление суверенитета на всей территории нашей страны еще больше повысили уважение к нам.
Внешняя политика
15 декабря 2023 г. 13:11
Президент Азербайджана: Восстановление суверенитета на территории нашей страны еще больше повысило уважение к нам

Наша независимая политика, наша принципиальная позиция, наша приверженность и верность международному праву, и в то же время восстановление суверенитета на всей территории нашей страны еще больше повысили уважение к нам.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 декабря на совещании в связи с проведением в нашей стране в следующем году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

Коснувшись значения решения о проведении в нашей стране в следующем году COP29, глава государства подчеркнул: "Важность этого события заключается еще и в том, что это решение было принято спустя два с половиной месяца после проведения антитеррористической операции, и, таким образом, вся мировая общественность еще раз выразила свою поддержку Азербайджану. Должен также отметить, что проведение конференции COP29 в Баку стало возможным при согласии всех членов международного сообщества. То есть здесь вновь проявилась единогласная позиция".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: 'Restoration of sovereignty on the territory of our country further boosted respect for us'

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