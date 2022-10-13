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Президент Азербайджана: Развитие Среднего коридора - веление времени

Президент Азербайджана: Развитие Среднего коридора - веление времени Азербайджан и Казахстан могут синхронизировать дальнейшие работы по расширению пропускной способности Транскаспийского маршрута.
Внешняя политика
13 октября 2022 г. 17:15
Президент Азербайджана: Развитие Среднего коридора - веление времени

Азербайджан и Казахстан могут синхронизировать дальнейшие работы по расширению пропускной способности Транскаспийского маршрута.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение на саммит СВМДА и традиционное гостеприимство казахского народа.

"Очень рад посетить братский Казахстан. Также хотел бы поздравить уже с хорошими результатами состоявшегося саммита. Это еще одна демонстрация роли, которую Казахстан играет на международной арене, и высокого авторитета вашей страны.

Вопросы, связанные с развитием Среднего коридора, - веление времени. Хорошо, что и Казахстан, и Азербайджан были подготовлены к этому, потому что в наших странах создана очень современная транспортная инфраструктура, которая позволяет уже сегодня транспортировать больший объем грузов. В дальнейшем при координации наших инфраструктурных планов мы можем синхронизировать дальнейшие работы по расширению пропускной способности Транскаспийского маршрута", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Orta dəhliz"in inkişafı ilə bağlı məsələlər zamanın tələbidir"
Версия на английском языке President of Azerbaijan: Development of Middle Corridor - call of time

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