Президент Азербайджана: Развитие Среднего коридора - веление времени

Азербайджан и Казахстан могут синхронизировать дальнейшие работы по расширению пропускной способности Транскаспийского маршрута.

Азербайджан и Казахстан могут синхронизировать дальнейшие работы по расширению пропускной способности Транскаспийского маршрута.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение на саммит СВМДА и традиционное гостеприимство казахского народа.

"Очень рад посетить братский Казахстан. Также хотел бы поздравить уже с хорошими результатами состоявшегося саммита. Это еще одна демонстрация роли, которую Казахстан играет на международной арене, и высокого авторитета вашей страны.

Вопросы, связанные с развитием Среднего коридора, - веление времени. Хорошо, что и Казахстан, и Азербайджан были подготовлены к этому, потому что в наших странах создана очень современная транспортная инфраструктура, которая позволяет уже сегодня транспортировать больший объем грузов. В дальнейшем при координации наших инфраструктурных планов мы можем синхронизировать дальнейшие работы по расширению пропускной способности Транскаспийского маршрута", - заявил глава государства.