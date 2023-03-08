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Президент Азербайджана: Визит президента Латвии является демонстрацией нашего тесного сотрудничества

Президент Азербайджана: Визит президента Латвии является демонстрацией нашего тесного сотрудничества Между нами налажен очень активный политический диалог. Я совершил несколько визитов в Латвию, в том числе и официальных. Президенты Латвии несколько раз посещали Азербайджан. И, конечно, сегодняшний визит господина президента является яркой демонстрацией
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 15:23
Президент Азербайджана: Визит президента Латвии является демонстрацией нашего тесного сотрудничества

Между нами налажен очень активный политический диалог. Я совершил несколько визитов в Латвию, в том числе и официальных. Президенты Латвии несколько раз посещали Азербайджан. И, конечно, сегодняшний визит господина президента является яркой демонстрацией нашего тесного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

"Наша совместная экономическая комиссия функционирует очень активно и также регулярно проводит заседания", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: ‘Today’s visit of President of Latvia is a good demonstration of our close cooperation’
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Latviya Prezidentinin bugünkü səfəri sıx əməkdaşlığımızın yaxşı təzahürüdür"

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