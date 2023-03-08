Президент Азербайджана: Визит президента Латвии является демонстрацией нашего тесного сотрудничества

Между нами налажен очень активный политический диалог. Я совершил несколько визитов в Латвию, в том числе и официальных. Президенты Латвии несколько раз посещали Азербайджан. И, конечно, сегодняшний визит господина президента является яркой демонстрацией

Между нами налажен очень активный политический диалог. Я совершил несколько визитов в Латвию, в том числе и официальных. Президенты Латвии несколько раз посещали Азербайджан. И, конечно, сегодняшний визит господина президента является яркой демонстрацией нашего тесного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

"Наша совместная экономическая комиссия функционирует очень активно и также регулярно проводит заседания", - отметил глава государства.