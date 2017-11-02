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    Президент Азербайджана входит в список самых влиятельных мусульман мира

    Cписок 500 самых влиятельных мусульман опубликован Королевским исламским центром стратегических исследований Аммана

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев входит в число самых влиятельных мусульман мира.

    Как сообщает Report, очередной список 500 самых влиятельных мусульман (The Muslim 500-2018) опубликован Королевским исламским центром стратегических исследований Аммана при поддержке Центра мусульманско-христианского взаимопонимания в Джорджтауне.

    Наряду с этим, в рейтинг самых влиятельных мусульман из Азербайджана также вошли глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и исполнитель мугама (ханенде) Алим Гасымов.

    Возглавляет список в этом году имам Каирского Университета "Аль-Азхар" шейх Ахмад Мухаммад аль-Тайиб, на втором месте - король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз, тройку лидеров закрывает король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн.

    Наряду с этим, в The Muslim 500 также значатся президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

    Список публикуется ежегодно с 2009 года.

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