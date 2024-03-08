Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму

В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму. Связывать терроризм и экстремизм с какой-либо религией, нацией, цивилизацией или этнической группой является ошибочным подходом.

В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму. Связывать терроризм и экстремизм с какой-либо религией, нацией, цивилизацией или этнической группой является ошибочным подходом.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

"Использование религии в политических целях служит лишь созданию внутри общества раскола и противостояния. Эти проявления одновременно лишают человечество гуманистических идеалов и общечеловеческих ценностей, в результате приводят к межцивилизационным конфликтам", - подчеркивается в послании.