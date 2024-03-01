О нас

Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа

Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа В первом квартале следующего года начнется добыча природного газа в рамках проекта по освоению глубоководной части блока "Азери-Чираг-Гюнешли". Это очень перспективная структура с очень крупным объемом залежей.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 11:47
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа

В первом квартале следующего года начнется добыча природного газа в рамках проекта по освоению глубоководной части блока "Азери-Чираг-Гюнешли". Это очень перспективная структура с очень крупным объемом залежей.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 1 марта на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Заявив, что "Азери-Чираг-Гюнешли" уже долгое время является основным источником экспорта нашей нефти, глава государства отметил, что этот блок месторождения станет дополнительным источником поставок азербайджанского газа наряду с месторождениями "Шахдениз" и "Абшерон".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President of Azerbaijan: ‘We expect the beginning of natural gas production from the Azeri-Chirag-Gunashli next year’
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Gələn il “Azəri-Çıraq-Günəşli”nin dərinsulu hissəsində təbii qaz hasilatı başlayacaq

Экслюзивные новости

Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
29 февраля 2024 г. 17:12
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
29 февраля 2024 г. 10:15
Аль Хурдажи: Миссия 1,5°C замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
Аль Хурдажи: "Миссия 1,5°C" замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
28 февраля 2024 г. 15:34
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi