Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа

В первом квартале следующего года начнется добыча природного газа в рамках проекта по освоению глубоководной части блока "Азери-Чираг-Гюнешли". Это очень перспективная структура с очень крупным объемом залежей.

В первом квартале следующего года начнется добыча природного газа в рамках проекта по освоению глубоководной части блока "Азери-Чираг-Гюнешли". Это очень перспективная структура с очень крупным объемом залежей.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 1 марта на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Заявив, что "Азери-Чираг-Гюнешли" уже долгое время является основным источником экспорта нашей нефти, глава государства отметил, что этот блок месторождения станет дополнительным источником поставок азербайджанского газа наряду с месторождениями "Шахдениз" и "Абшерон".