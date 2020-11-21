Президент Азербайджана: В регионе создалась новая ситуация, многообещающая

«Состав делегации уже сам по себе говорит о повестке дня сегодняшних обсуждений. В целом повестка дня наших отношений достаточно обширная, охватывает все сферы. Но сегодня, естественно, мы в первую очередь поговорим о вопросах, связанных с имплементацией

«Состав делегации уже сам по себе говорит о повестке дня сегодняшних обсуждений. В целом повестка дня наших отношений достаточно обширная, охватывает все сферы. Но сегодня, естественно, мы в первую очередь поговорим о вопросах, связанных с имплементацией трехстороннего заявления, которое было подписано президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, также о вопросах укрепления мер безопасности в регионе».

Как сообщает Report, об этом 21 ноября сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

«В регионе создалась новая ситуация, многообещающая. Уверен, что позитивные тенденции будут нарастать. Во всяком случае Азербайджан к этому готов, и мы подробно обсудим сегодня наше видение того, как мы думаем будет развиваться регион. Конечно, трехстороннее заявление является важным шагом в деле установления прочного и долгосрочного мира в нашем регионе.

Хотел бы особо отметить личную роль Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который очень активно, эффективно участвовал в выработке текста соглашения и тот факт, что соглашение успешно реализуется во много зависит именно от того, что под этим текстом есть также и подпись Президента Российской Федерации», - сказал глава государства.