Президент Азербайджана: В процессе нормализации отношений с Арменией наблюдается прогресс

Что касается мирного соглашения, то, по информации, предоставленной мне министром иностранных дел, 80-90 процентов текста уже согласовано. Армения была вынуждена изъять из него положение и терминологию (касательно Карабаха – ред.), что открыло путь для да

Что касается мирного соглашения, то, по информации, предоставленной мне министром иностранных дел, 80-90 процентов текста уже согласовано. Армения была вынуждена изъять из него положение и терминологию (касательно Карабаха – ред.), что открыло путь для дальнейшего развития процесса нормализации.

Как сообщает Report , об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

Однако, подчеркнул глава государства, на данный момент остаются открытыми два вопроса: "Во-первых, Армения должна положительно ответить на наше предложение. Во-вторых, и Армения, и Азербайджан должны совместно обратиться в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы, поскольку последнюю пару лет эта группа фактически бездействует".