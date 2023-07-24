Президент Азербайджана: В отношениях Азербайджана с Центральноазиатскими странами наблюдается больше динамизма

В прошлом и этом году я посетил все страны Центральной Азии. А лидеры этих стран посетили Азербайджан. Сейчас в наших двусторонних отношениях наблюдается больше динамизма.

В прошлом и этом году я посетил все страны Центральной Азии. А лидеры этих стран посетили Азербайджан. Сейчас в наших двусторонних отношениях наблюдается больше динамизма.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

Раскрывая причину, глава государства отметил: "Во-первых, потому что мы видим в этом необходимость, и у нас всегда были прекрасные отношения. В то же время вопрос транспортных маршрутов, так сказать, требует более активного взаимодействия. Так что я уверен, что когда мы посмотрим на статистику транзита через Каспий, то увидим, что цифры будут расти из года в год".