Президент Азербайджана в очередной раз сделал предупреждение Армении

"Сейчас мы занимаемся большими восстановительными работами. В то же время результаты второй Карабахской войны открывают новые возможности для региона".

"Сейчас мы занимаемся большими восстановительными работами. В то же время результаты второй Карабахской войны открывают новые возможности для региона".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле.

"Я надеюсь, что в ближайшем будущем будет положен конец территориальным претензиям Армении как к Турции, так и к Азербайджану. В противном случае они могут попасть в еще худшее положение", - добавил президент.