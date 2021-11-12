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Президент Азербайджана в очередной раз сделал предупреждение Армении

Президент Азербайджана в очередной раз сделал предупреждение Армении "Сейчас мы занимаемся большими восстановительными работами. В то же время результаты второй Карабахской войны открывают новые возможности для региона".
Внешняя политика
12 ноября 2021 г. 19:21
Президент Азербайджана в очередной раз сделал предупреждение Армении
Ильхам Алиев

"Сейчас мы занимаемся большими восстановительными работами. В то же время результаты второй Карабахской войны открывают новые возможности для региона".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле.

"Я надеюсь, что в ближайшем будущем будет положен конец территориальным претензиям Армении как к Турции, так и к Азербайджану. В противном случае они могут попасть в еще худшее положение", - добавил президент.

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Версия на английском языке Azerbaijani president once again warns Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Ermənistana növbəti dəfə xəbərdarlıq edib

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