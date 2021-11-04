Президент Азербайджана: Ситуация в стране с COVID-19 находится под контролем

Азербайджан с самого начала пандемии предпринял активные шаги по борьбе с COVID-19.

Азербайджан с самого начала пандемии предпринял активные шаги по борьбе с COVID-19.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии VIII Бакинского Глобального форума.

По словам главы государства, Азербайджан одним из первых в регионе начал вакцинацию населения от COVID-19, и на сегодняшний день уже вакцинировано более 60% населения.

"Мы рады видеть, что население страны с ответственностью подходит к вакцинации. Азербайджан поддерживает политику вакцинации", - добавил президент.

"Cейчас в стране нет локдауна, ситуация под контролем. Единственное ограничение - это необходимость носить маски в закрытом помещении. Надеемся, что сможем и дальше удерживать ситуацию под контролем", - заявил глава государства.