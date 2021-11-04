О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Азербайджана: Ситуация в стране с COVID-19 находится под контролем

Президент Азербайджана: Ситуация в стране с COVID-19 находится под контролем Азербайджан с самого начала пандемии предпринял активные шаги по борьбе с COVID-19.
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 10:24
Президент Азербайджана: Ситуация в стране с COVID-19 находится под контролем
Ильхам Алиев
0 : 00
0 : 00

Азербайджан с самого начала пандемии предпринял активные шаги по борьбе с COVID-19.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии VIII Бакинского Глобального форума.

По словам главы государства, Азербайджан одним из первых в регионе начал вакцинацию населения от COVID-19, и на сегодняшний день уже вакцинировано более 60% населения.

"Мы рады видеть, что население страны с ответственностью подходит к вакцинации. Азербайджан поддерживает политику вакцинации", - добавил президент.

"Cейчас в стране нет локдауна, ситуация под контролем. Единственное ограничение - это необходимость носить маски в закрытом помещении. Надеемся, что сможем и дальше удерживать ситуацию под контролем", - заявил глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке President Aliyev: Situation with COVID-19 is under control in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Hazırda Azərbaycanda pandemiya nəzarət altındadır”

Другие новости из категории

Эрдоган: Азербайджан протянул руку помощи другим странам в борьбе с COVID-19
Эрдоган: Азербайджан протянул руку помощи другим странам в борьбе с COVID-19
4 ноября 2021 г. 11:22
Президент: Азербайджан сам осуществил резолюции ООН, которые 27 лет оставались на бумаге
Президент: Азербайджан сам осуществил резолюции ООН, которые 27 лет оставались на бумаге
4 ноября 2021 г. 11:21
Президент Латвии: Бакинский Глобальный форум - важная платформа для обсуждения насущных вопросов
Президент Латвии: Бакинский Глобальный форум - важная платформа для обсуждения насущных вопросов
4 ноября 2021 г. 11:06
Президент: Бакинский форум превратился в одну из ведущих мировых политических платформ
Президент: Бакинский форум превратился в одну из ведущих мировых политических платформ
4 ноября 2021 г. 10:13
В Баку начался VIII Глобальный форум
ФотоВ Баку начался VIII Глобальный форум
4 ноября 2021 г. 10:04
Экс-премьер Турции: Работы по открытию Зангезурского коридора продолжаются
Экс-премьер Турции: Работы по открытию Зангезурского коридора продолжаются
4 ноября 2021 г. 09:45
Бинали Йылдырым: Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном
Бинали Йылдырым: Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном
4 ноября 2021 г. 09:41
Ющенко: VIII Бакинский глобальный форум позволит обсудить ряд важных вопросов
Ющенко: VIII Бакинский глобальный форум позволит обсудить ряд важных вопросов
4 ноября 2021 г. 09:28
В Баку открывается форум Мир после COVID-19
В Баку открывается форум "Мир после COVID-19"
4 ноября 2021 г. 06:15
В Баку состоялась презентация двух книг, посвященных Низами Гянджеви
ФотоВ Баку состоялась презентация двух книг, посвященных Низами Гянджеви
3 ноября 2021 г. 21:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi