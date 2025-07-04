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Президент Азербайджана: В нашей стране очень позитивный инвестиционный климат

Президент Азербайджана: В нашей стране очень позитивный инвестиционный климат В Азербайджане сложился очень позитивный инвестиционный климат. За последние 20 лет в экономику страны инвестировано около 350 миллиардов долларов, половина из которых - иностранные инвестиции.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 13:48
Президент Азербайджана: В нашей стране очень позитивный инвестиционный климат

В Азербайджане сложился очень позитивный инвестиционный климат. За последние 20 лет в экономику страны инвестировано около 350 миллиардов долларов, половина из которых - иностранные инвестиции.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Азербайджан обеспечивает энергетическую безопасность многих стран и экспортирует природный газ в 12 стран по различным газопроводам. По этому показателю мы входим в число лидеров в мире", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Azerbaijan offers a highly favorable investment climate
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Ölkəmizdə çox müsbət sərmayə iqlimi mövcuddur

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