Президент Азербайджана: В нашей стране очень позитивный инвестиционный климат

В Азербайджане сложился очень позитивный инвестиционный климат. За последние 20 лет в экономику страны инвестировано около 350 миллиардов долларов, половина из которых - иностранные инвестиции.

В Азербайджане сложился очень позитивный инвестиционный климат. За последние 20 лет в экономику страны инвестировано около 350 миллиардов долларов, половина из которых - иностранные инвестиции.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Азербайджан обеспечивает энергетическую безопасность многих стран и экспортирует природный газ в 12 стран по различным газопроводам. По этому показателю мы входим в число лидеров в мире", - сказал глава государства.