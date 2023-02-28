Президент Азербайджана: В нашей Победе боевой дух сыграл важную роль

Стремление азербайджанского и кубинского народов к свободе являются их схожими качествами. Наш народ никогда не мирился с оккупацией и агрессией и освободил свои земли после продолжавшейся около 30 лет оккупации.

Стремление азербайджанского и кубинского народов к свободе являются их схожими качествами. Наш народ никогда не мирился с оккупацией и агрессией и освободил свои земли после продолжавшейся около 30 лет оккупации.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая делегацию во главе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Антонио Вальдесом Месой.

Президент Ильхам Алиев сказал, что кубинский народ доказал всему миру, что вынес все лишения в борьбе за свободу, и в нашей Победе, как и у кубинского народа, боевой дух сыграл важную роль. Это сходство еще больше связывает наши народы.