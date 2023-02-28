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Президент Азербайджана: В нашей Победе боевой дух сыграл важную роль

Президент Азербайджана: В нашей Победе боевой дух сыграл важную роль Стремление азербайджанского и кубинского народов к свободе являются их схожими качествами. Наш народ никогда не мирился с оккупацией и агрессией и освободил свои земли после продолжавшейся около 30 лет оккупации.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 22:09
Президент Азербайджана: В нашей Победе боевой дух сыграл важную роль

Стремление азербайджанского и кубинского народов к свободе являются их схожими качествами. Наш народ никогда не мирился с оккупацией и агрессией и освободил свои земли после продолжавшейся около 30 лет оккупации.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая делегацию во главе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Антонио Вальдесом Месой.

Президент Ильхам Алиев сказал, что кубинский народ доказал всему миру, что вынес все лишения в борьбе за свободу, и в нашей Победе, как и у кубинского народа, боевой дух сыграл важную роль. Это сходство еще больше связывает наши народы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Bizim Qələbəmizdə mübarizlik hissi mühüm rol oynayıb"

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