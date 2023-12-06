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Президент Азербайджана: В Карабахе основное препятствие — мины

Президент Азербайджана: В Карабахе основное препятствие — мины Основное препятствие в Карабахе – это установленные мины. Кроме этого для нас никаких препятствий нет. Для этого мы мобилизовали финансовые резервы.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 13:58
Президент Азербайджана: В Карабахе основное препятствие — мины

Основное препятствие в Карабахе – это установленные мины. Кроме этого для нас никаких препятствий нет. Для этого мы мобилизовали финансовые резервы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

"Восстановление Карабаха станет основной частью нашей инвестиционной программы. Карабах — наивысший приоритет для нас, потому что люди ждут момента, когда смогут вернуться на свои земли", — подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Qarabağda əsas maneə basdırılmış minalardır"

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