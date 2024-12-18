Президент: Мы не получили ответа от руководства Армении, как они видят процесс реинтеграции азербайджанцев на их исторические земли

Президент: Мы не получили ответа от руководства Армении, как они видят процесс реинтеграции азербайджанцев на их исторические земли

Президент Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву рассказал об азербайджанцах, изгнанных из Армении.

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Президент Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву рассказал об азербайджанцах, изгнанных из Армении. Как сообщает Report, глава государства сказал, что община выходцев из Армении, которые были депортированы оттуда в конце 1980-х - начале 1990-х годов, порядка 300 тысяч азербайджанцев, обратилась официально к руководству Армении с тем, чтобы и для них были созданы такие условия для возвращения, для реинтеграции. "То, что они были депортированы оттуда в начале 1990-х годов, не говорит о том, что у них нет прав вернуться. Мы до сих пор не получили ответа от руководства Армении, как они видят процесс реинтеграции азербайджанцев на их исторические земли", - добавил президент Азербайджана. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram