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Президент Азербайджана: В будущем мы будем активно работать на новых направлениях сотрудничества в сфере энергетики

Президент Азербайджана: В будущем мы будем активно работать на новых направлениях сотрудничества в сфере энергетики В будущем мы будем активно работать на новых направлениях сотрудничества в сфере энергетики. Вернее, эта работа уже началась.
Внешняя политика
7 апреля 2023 г. 16:18
Президент Азербайджана: В будущем мы будем активно работать на новых направлениях сотрудничества в сфере энергетики

В будущем мы будем активно работать на новых направлениях сотрудничества в сфере энергетики. Вернее, эта работа уже началась.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 апреля в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

Напомнив, что в конце прошлого года Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния подписали важное соглашение, а феврале этого года в Баку состоялось первое заседание руководящего комитета проекта "зеленой" энергии, глава государства отметил: "Это – широкомасштабный проект и, конечно же, его успешная реализация станет возможной благодаря совместной деятельности всех четырех стран. В то же время, как вам известно, Европейский Союз также придает этому проекту очень большое значение. Неслучайно, что в церемонии подписания приняла участие и президент Европейской комиссии".

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Версия на английском языке Azerbaijani President: 'In the future, we will actively work on new directions of cooperation in the field of energy'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz gələcəkdə energetika sahəsində əməkdaşlığın yeni istiqamətləri üzrə fəal işləyəcəyik"

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