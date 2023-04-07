Президент Азербайджана: В будущем мы будем активно работать на новых направлениях сотрудничества в сфере энергетики

В будущем мы будем активно работать на новых направлениях сотрудничества в сфере энергетики. Вернее, эта работа уже началась.

В будущем мы будем активно работать на новых направлениях сотрудничества в сфере энергетики. Вернее, эта работа уже началась.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 апреля в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

Напомнив, что в конце прошлого года Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния подписали важное соглашение, а феврале этого года в Баку состоялось первое заседание руководящего комитета проекта "зеленой" энергии, глава государства отметил: "Это – широкомасштабный проект и, конечно же, его успешная реализация станет возможной благодаря совместной деятельности всех четырех стран. В то же время, как вам известно, Европейский Союз также придает этому проекту очень большое значение. Неслучайно, что в церемонии подписания приняла участие и президент Европейской комиссии".